Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Встреча России, США и Украины в ОАЭНовые файлы Эпштейна
Политика

На Западе раскритиковали шокирующую идею Верховной рады Украины

Боуз раскритиковал идею Верховной рады Украины снизить возраст брака до 14 лет
Mykola Tys/SOPA Images/Sipa USA/Reuters

Ирландский журналист Чей Боуз подверг жесткой критике руководство Верховной рады Украины за предложение снизить минимальный возраст девушки для заключения брака с 16 до 14 лет. Соответствующее заявление он опубликовал в социальной сети X.

Журналист назвал авторов данной инициативы «очень больными и опасными людьми».

Как следует из проекта нового Гражданского кодекса Украины, который был представлен в Раде, после вступления в силу документа гражданам страны разрешат вступать в брак с 14 лет. В 94-й главе статьи 1478 говорится, что «в исключительных обстоятельствах» — если девушка-подросток беременна или родила ребенка — разрешается регистрация брака по решению суда начиная с 14-летнего возраста вместо нынешних 16 лет.

Проект рекодификации (обновления) Гражданского кодекса Украины разрабатывался под руководством председателя Рады Руслана Стефанчука. Среди причин, по которым было решено внести изменения, названа «десоветизация» правовых норм. Одна из важных новаций — превращение Семейного кодекса из самостоятельного документа в состав ГК.

Ранее на Украине заявили о глубоком демографическом кризисе в стране.
 
Теперь вы знаете
"Самолет" — лишь первая ласточка. Почему проблемы одного застройщика развернули весь рынок акций России
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!