На Западе раскритиковали шокирующую идею Верховной рады Украины

Ирландский журналист Чей Боуз подверг жесткой критике руководство Верховной рады Украины за предложение снизить минимальный возраст девушки для заключения брака с 16 до 14 лет. Соответствующее заявление он опубликовал в социальной сети X.

Журналист назвал авторов данной инициативы «очень больными и опасными людьми».

Как следует из проекта нового Гражданского кодекса Украины, который был представлен в Раде, после вступления в силу документа гражданам страны разрешат вступать в брак с 14 лет. В 94-й главе статьи 1478 говорится, что «в исключительных обстоятельствах» — если девушка-подросток беременна или родила ребенка — разрешается регистрация брака по решению суда начиная с 14-летнего возраста вместо нынешних 16 лет.

Проект рекодификации (обновления) Гражданского кодекса Украины разрабатывался под руководством председателя Рады Руслана Стефанчука. Среди причин, по которым было решено внести изменения, названа «десоветизация» правовых норм. Одна из важных новаций — превращение Семейного кодекса из самостоятельного документа в состав ГК.

Ранее на Украине заявили о глубоком демографическом кризисе в стране.