Россияне стали массово отдыхать в Омане

Турпоток из России в Оман вырос почти в три раза за год

Турпоток из России в Оман в 2025 году вырос почти в три раза по сравнению с предыдущим годом. Об этом «Газете.Ru» сообщили в агентстве премиальных путешествий PrimeTours со ссылкой на данные Российского представительства Министерства культурного наследия и туризма Султаната Оман (Experience Oman).

По официальной информации ведомства, в 2025 году Оман посетили около 86 тыс. россиян, тогда как в 2024 году этот показатель составлял 34 тыс. человек. Таким образом, рост превысил 147%.

Эксперты связывают динамику с действующим безвизовым режимом для граждан РФ, круглогодичным прямым авиасообщением между Москвой и Маскатом, а также запуском чартерной программы в Салалу — курорт на юге страны, ориентированный на зимний пляжный отдых.

«Сейчас Султанат Оман активно занимается развитием туризма в стране. В середине 2025 года в Омане был продлен срок безвизового режима для россиян до 30 дней, что напрямую повлияло на российский турпоток. При этом Оман является достойным конкурентом таким популярным туристическим направлениям, как ОАЭ, Саудовская Аравия, Катар, Бахрейн и Египет. Салала — курортное пляжное направление, где зима — лучший сезон для отдыха. Мы видим растущий интерес со стороны путешественников, которые уже бывали в ОАЭ и ищут новые впечатления», — рассказал основатель PrimeTours Александр Перепёлкин.

В агентстве отметили, что считают Оман очень перспективным направлением отдыха для россиян.

«Сейчас наиболее востребованы российскими туристами столица Маскат и курорт Салала. Также растет спрос на комбинированные маршруты с посещением горных регионов, природных Вади и исторической Низвы. При сопоставимом уровне сервиса со странами Персидского залива Оман предлагает другой формат отдыха — без высотной застройки, с чистым горизонтом, природным разнообразием и более аутентичной атмосферой», — уточнил Перепёлкин.

Отдельный интерес вызывает культурная инфраструктура страны, в том числе Королевский оперный театр в Маскате и объекты Всемирного наследия ЮНЕСКО.

В PrimeTours прогнозируют, что при сохранении текущих объемов авиаперевозки и маркетинговой поддержки со стороны Experience Oman в 2026 году турпоток из России может увеличиться еще на 15–20%.

Ранее россиянам назвали причины, почему так дорого отдыхать в санаториях.