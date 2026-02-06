Атака ВСУ привела к масштабным повреждениям энергообъектов в Белгороде

После атаки ВСУ специалисты зафиксировали большой объем повреждений энергетической инфраструктуры Белгорода, а также Белгородского, Ракитянского, Борисовского, Грайворонского и Яковлевского округов. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По его словам, аварийные бригады уже находятся на местах.

«Все занимаются своим делом. Более подробно сказать не могу, потому что мы понимаем, что враг внимательно анализирует текущую ситуацию», — написал чиновник.

Незадолго до этого Гладков заявил, что в Белгороде есть серьезные повреждения после удара ВСУ.

6 февраля Life со ссылкой на Shot сообщил, что украинские военные ударили по Белгороду, в результате чего в некоторых районах города пропало электричество. Для атаки, предположительно, были использованы ракеты американской установки РСЗО HIMARS.

Ранее в Харьковской области уничтожили установку HIMARS, обстреливавшую Белгород.