В России могут ужесточить контроль за проведением техосмотра

ТАСС: в России с 1 сентября могут ужесточить контроль за проведением техосмотра

В правительство России внесут доработанный проект ужесточения контроля за проведением технического осмотра автомобилей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информированный источник.

Он отметил, что все замечания относительно проекта постановления об осуществлении государственного контроля за организацией и проведением технического осмотра транспортных средств операторами техосмотра учтены, претензии урегулированы.

«Готовится заключение по итогам анализа по выявлению избыточных обязанностей и расходов бизнеса, а также бюджетных трат с целью последующего вынесения на рассмотрение в правительство», — сказал источник.

По его словам, планируется, что новые правила вступят в силу с 1 сентября 2026 года.

Соответствующая инициатива принадлежит МВД. Она предполагает отключение без одобрения Союза страховщиков недобросовестных операторов от Единой автоматической системы техосмотра. Это позволит быстрее останавливать аферы с недействительными диагностическими картами.

Кроме того, благодаря нововведениям операторы техосмотра получат возможность пробивать автомобиль через ФГИС «Такси». Это нужно, чтобы машины-такси, которые обязаны проходить техосмотр два раза в год, не уклонялись от этого.

Помимо этого, в проекте говорится, что для некоторых автовладельцев упростят процедуру техосмотра. В частности, они смогут представить оператору техосмотра выписку из электронного реестра машин, содержащую расширенный перечень сведений о транспортном средстве, а не только СТС или ПТС.

До этого Российский союз автостраховщиков предложил подключить дорожные камеры к проверке прохождения техосмотра у машин.

Ранее россиянам назвали восемь систем автомобиля, которые проверят на техосмотре.