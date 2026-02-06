В ЦБ рассказали об инцидентах с вирусами-шифровальщиками в российских банках

ЦБ: в 2025 году в 10 финорганизациях были инциденты с вирусами-шифровальщиками

В 2025 году в 10 российских финансовых организациях произошли инциденты, связанные с вирусом-шифровальщиком. Об этом «Российской газете» рассказал заместитель председателя Центрального банка России Герман Зубарев.

По его словам, в большинстве случаев проникновение произошло через подрядчиков.

Зубарев считает, что системной проблемой является отсутствие обязательных требований по информационной безопасности для поставщиков финансовых организаций. В ЦБ считают, что подобные требования должны быть введены.

Зампред регулятора рассказал, что в Госдуме ко второму чтению готовится законопроект о регулировании аутсорсинга ИТА и облачных сервисов в финансовых организациях. Зубарев выразил надежду на скорейшее принятие нововведения.

