В ЦБ рассказали об инцидентах с вирусами-шифровальщиками в российских банках

Сергей Бобылев/РИА Новости

В 2025 году в 10 российских финансовых организациях произошли инциденты, связанные с вирусом-шифровальщиком. Об этом «Российской газете» рассказал заместитель председателя Центрального банка России Герман Зубарев.

По его словам, в большинстве случаев проникновение произошло через подрядчиков.

Зубарев считает, что системной проблемой является отсутствие обязательных требований по информационной безопасности для поставщиков финансовых организаций. В ЦБ считают, что подобные требования должны быть введены.

Зампред регулятора рассказал, что в Госдуме ко второму чтению готовится законопроект о регулировании аутсорсинга ИТА и облачных сервисов в финансовых организациях. Зубарев выразил надежду на скорейшее принятие нововведения.

До этого сообщалось, что альянс в сфере искусственного интеллекта и Центральный Банк России разработали этический кодекс применения искусственного интеллекта на финансовом рынке.

Ранее в Госдуме рассказали, как действовать при оформлении мошеннического кредита.
 
