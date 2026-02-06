Размер шрифта
Как по внешнему виду определить алкоголика, рассказал врач

Врач Исаев: хроническая отечность с утра может указывать на алкоголизм
Попытка распознать алкогольную зависимость по внешности может привести к ошибкам и стигматизации. Тем не менее, существуют определенные внешние маркеры которые могут указывать на развитие алкогольной зависимости, рассказал «Газете.Ru» врач-психиатр, нарколог, руководитель психиатрической и наркологической Клиники доктора Исаева, президент Независимой наркологической гильдии Руслан Исаев.

«Если говорить о внешнем виде, то хроническая алкогольная интоксикация неизбежно оставляет следы, которые невозможно не заметить. На ранних стадиях чаще всего всё не так очевидно. Социально адаптированный алкоголик может ходить на работу, ухаживатьза собой, выполняет социальные функции. Тем не менее со временем могут появляться косвенные признаки: хроническая отечность лица, особенно по утрам, изменения кожи (сухость, тусклый цвет, склонность к покраснению), тремор (дрожание) пальцев рук, колебания веса, утомляемость, нарушения сна, дневная вялость, а также эмоциональная лабильность: резкие перепады настроения, раздражительность, тревожность», — объяснил Исаев.

Однако врач подчеркнул: в клинической практике диагноз ставится не по внешнему виду, а по совокупности критериев: утрата контроля, рост толерантности, психологическая тяга, использование алкоголя как основного способа регуляции состояния, несмотря на последствия.

«Важно понимать, что ни один из внешних признаков, которые я описал не является специфическим. Они могут быть связаны с гормональными нарушениями, стрессом, депрессией, соматическими заболеваниями. Поэтому «ставить диагнозы» только по речи и внешнему виду – крайне опасно и некорректно», — заключил врач.

