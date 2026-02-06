Япония возобновит отправку молодых специалистов в Россию

Японо-российский центр молодежных обменов впервые за пять лет возобновляет программу отправки в Россию молодых специалистов для проведения исследований. Об этом сообщает ТАСС.

В центре отметили, что данное решение было принято после смягчения введенных японским министерством иностранных дел ограничений на поездки в РФ.

В публикации подчеркивается, что изначально прием заявок на участие в программе для японских специалистов был приостановлен из-за пандемии коронавируса.

Накануне сообщалось, что в Японии состоится церемония открытия 21-го фестиваля российской культуры.

Церемония начнется 11 мая в токийском концертном зале Ginza Blossom. В ней примут участие российский виолончелист Александр Рамм, кларнетист Никита Лютиков и пианист Тимофей Владимиров. Среди японских музыкантов там выступят бас Томоя Ватанабэ, сопрано Асами Хаттори, скрипачка Кокоро Имагава и виолончелист Макио Хориэ.

Жители и гости Токио смогут услышать совместные выступления российских и японских артистов, а также посетить выставки и кинопоказы.

Ранее анонсировались открытия визовых центров Японии в Москве и Санкт-Петербурге.