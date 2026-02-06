Воздушные шары чуть не подожгли пассажиров лифта

Воздушные шары с водородом едва не подожгли людей в лифте

Воздушные шары с водородом чуть не подожгли пассажиров лифта дома в Индии — они загорелись в руках курьера. Об этом сообщает Daily Mail.

Отмечается, что доставщик Раджу Кумар Махато зашел в лифт с шариками для дня рождения. Через несколько секунд вся связка воспламенилась, а огонь распространился по лифту.

Стало известно, что пострадал студентка Химани Таприя, находившаяся в кабине: она обожгла руки, шею и живот. Пассажиры отделались легкими травмами, им удалось выбежать из кабины до закрытия дверей.

Возбуждено дело о халатности против владельца магазина: он не проинструктировал курьера по технике безопасности.

