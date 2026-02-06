Размер шрифта
Воздушные шары чуть не подожгли пассажиров лифта

Воздушные шары с водородом едва не подожгли людей в лифте
NormanCook/Shutterstock/FOTODOM

Воздушные шары с водородом чуть не подожгли пассажиров лифта дома в Индии — они загорелись в руках курьера. Об этом сообщает Daily Mail.

Отмечается, что доставщик Раджу Кумар Махато зашел в лифт с шариками для дня рождения. Через несколько секунд вся связка воспламенилась, а огонь распространился по лифту.

Стало известно, что пострадал студентка Химани Таприя, находившаяся в кабине: она обожгла руки, шею и живот. Пассажиры отделались легкими травмами, им удалось выбежать из кабины до закрытия дверей.

Возбуждено дело о халатности против владельца магазина: он не проинструктировал курьера по технике безопасности.

До этого в Санкт-Петербурге вспыхнул контейнеровоз с десятками людей на борту. На судне находилось 22 человека. Возгоранию предшествовал хлопок в машинном отделении. Открытое горение произошло у надстройки контейнеровоза.

Ранее в центре Москвы произошел пожар на автозаправке.
 
