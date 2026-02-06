Размер шрифта
В США рассказали о ненависти НАТО к «культовой кувалде» ВКС России

19FortyFive: НАТО ненавидит российский бомбардировщик Ту-160М
НАТО ненавидит российский стратегический бомбардировщик Ту-160М. Об этом заявил обозреватель журнала 19FortyFive Брэндон Вайхерт.

Автор отметил, что этот самолет вооружен крылатыми стелс-ракетами Х-101 и гиперзвуковыми боеприпасами, которые возможно запускать далеко за пределами досягаемости систем ПВО противника, в частности, Вооруженных сил Украины (ПВО). Также, подчеркнул он, этот бомбардировщик может развивать скорость два числа Маха и преодолевать огромные расстояния без дозаправки.

Обозреватель указал, что в России возобновили серийное производство «культовой кувалды», однако в глубоко модернизированном варианте. Вайхерт считает, что Ту-160М являеися незаменимым для ВКС России.

«Ту-160М – одни из самых важных бомбардировщиков в современном арсенале России», – отметил Вайхерт.

Он отметил, что по этой причине в прошлом украинская армия пыталась уничтожить эти самолеты на Дальнем Востоке. Украина и Североатлантический альянс признают ключевую роль Ту-160М в способности РФ продолжать конфликт.

Ранее в России вспомнили о созданном в тюрьме бомбардировщике.
 
