Объединение потребителей России выступило против запрета на продажу вейпов

Объединение потребителей России направило в администрацию президента РФ письмо с просьбой не предоставлять регионам право на запрет продажи электронных систем доставки никотина и жидкостей для них. Об этом сообщает газета «Ведомости».

В письме отмечается, что запрет может привести к росту нелегального рынка, а также к снижению госконтроля за оборотом никотинсодержащей продукции.

Также регулирование осложняется за счет того, что товар может быть разрешен в одном регионе и запрещен в другом. Это создает стимулы для теневых продаж товаров неизвестного качества, считают в объединении.

6 ноября президент России Владимир Путин одобрил идею введения полного запрета на продажу вейпов на территории страны. С таким предложением к нему обратилась руководитель общероссийского общественного движения «Здоровое Отечество» Екатерина Лещинская. Она отметила, что подобные ограничения уже успешно действуют в ряде стран СНГ и других государствах мира.

Ранее большинство россиян высказались за полный запрет вейпов.