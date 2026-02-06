В столице Кубы из-за дефицита топлива произошел перебой в работе городского транспорта

Транспортная компания Гаваны сообщила о «временных перебоях» в работе общественного транспорта из-за дефицита топлива. Об этом сообщается на станице компании в соцсети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

В публикации отмечается, что проблема также затронула работу микроавтобусов типа «Газель» и «Фотон», которые ранее начали использовать в качестве маршрутного такси в городе.

В компании отметили, что для обеспечения работы на любом из основных, вспомогательных или дополнительных маршрутов на любом терминале в Гаване недостаточно топлива. Как только появится возможность заправить автобусы, некоторые маршруты будут постепенно возвращаться.

30 января президент США Дональд Трамп подписал указ о введении пошлин на товары из стран, осуществляющих поставки нефти на Кубу. Согласно документу, на товары, импортируемые в США и происходящие из государств, которые прямо или косвенно продают либо иным образом поставляют нефть Кубе, может быть введена дополнительная адвалорная ставка пошлины. В указе не указана процентная ставка таких пошлин.

Ранее Куба обвинила США в навязывании «экстремальных условий жизни».