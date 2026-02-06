Размер шрифта
Алаудинов заявил, что украинские военные едят снег

Алаудинов: военные ВСУ едят снег в Сумской области, чтобы выжить
Oleg Petrasiuk/Press Service of the 24th King Danylo Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces/Reuters

Некоторые группы подразделений украинской арммии оказались полностью изолированы от поставок питания и боеприпасов в Сумской области. Об этом РИА Новости заявил командир спецназа «Ахмат», замначальника главного военно-политического управления министерств обороны РФ, генерал-лейтенант Апти Алаудинов.

«В одном из радиоперехватов противник жаловался, что у него давно нет воды, что они снег едят, они даже не могут его растопить, потому что нельзя разжигать костер», — сказал он.

Алаудинов отметил, что на ряде участков украинцы не могут завезти провизию и боеприпасы, а также вывезти раненых военнослужащих. Он отметил, что существуют участки, которые российские военные «изолировали».

«Вот изоляция этих участков, она действительно противника уже ставит в очень тяжелое положение. Ситуация у них очень трагична», — добавил Алаудинов.

До этого сообщалось, что командование украинских войск перебросило 27-ю отдельную артиллерийскую бригаду в Сумскую область.

Ранее Алаудинов рассказал о единственной мечте.
 
