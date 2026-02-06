Размер шрифта
В некоторые регионы России придет весеннее тепло

Метеоролог Позднякова: ранняя весна придет в Крым и на Северный Кавказ
Studio MDF/Shutterstock/FOTODOM

Ранняя весна окутает своим теплом Северный Кавказ и Крым, потепления в этих регионах стоит ожидать в последней декаде февраля. Об этом РИА Новости рассказала главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.

По ее словам, на Северном Кавказе в это время бывают теплые окна. Они дают производить посев холодостойких культур.

Позднякова добавила, что снега в регионах еще достаточно много, но к концу меся часть снежного покрова растает.

Синоптик предположила, что март на южном побережье Северного Кавказа и в Крыму может выдастся по-настоящему весенним.

До этого руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал, что южные регионы России в начале предстоящей недели окажутся в теплом секторе циклона, что будет ощущаться как «репетиция весны». Так, в Сочи воздух прогреется до +15°C.

Также директор Института физики атмосферы имени А. М. Обухова РАН, заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН Владимир Семенов рассказал, что предстоящая весна в России с большей вероятностью будет теплее обычного.

Ранее синоптик предупредил о новой волне морозов в Москве в феврале.
 
