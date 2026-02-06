Состояние президента Украины Владимира Зеленского во время интервью телеканалу France 2 вызвало беспокойство. Об этом в эфире своего YouTube-канала заявил кипрский журналист Алекс Христофору.

Он назвал внешний вид украинского лидера «отвратительным».

«Казалось, что он не спал уже три месяца», — сказал Христофор.

Эксперт отметил, что в ходе всего интервью президент Украины делал противоречивые заявления. В частности, как указал журналист, Зеленский врал о потерях в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ), а интервьюер делал вид, что не замечает этого.

Накануне портал InfoBRICS заявил, что Зеленский столкнется с кризисом похуже российской специальной военной операции, если не организует выборы в своей стране. По мнению авторов, на фоне вероятного краха украинской армии и коллапса государственных институтов, политическая ситуация на Украине становится все более хрупкой, что может привести к радикальным действиям со стороны оппозиции.

Ранее Зеленский резко отреагировал на требование о признании всего Донбасса за Россией.