Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Встреча России, США и Украины в ОАЭНовые файлы Эпштейна
Политика

Во внешности Зеленского заметили мрачную деталь

Состояние Зеленского вызвало беспокойство в Евросоюзе
Annegret Hilse/Reuters

Состояние президента Украины Владимира Зеленского во время интервью телеканалу France 2 вызвало беспокойство. Об этом в эфире своего YouTube-канала заявил кипрский журналист Алекс Христофору.

Он назвал внешний вид украинского лидера «отвратительным».

«Казалось, что он не спал уже три месяца», — сказал Христофор.

Эксперт отметил, что в ходе всего интервью президент Украины делал противоречивые заявления. В частности, как указал журналист, Зеленский врал о потерях в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ), а интервьюер делал вид, что не замечает этого.

Накануне портал InfoBRICS заявил, что Зеленский столкнется с кризисом похуже российской специальной военной операции, если не организует выборы в своей стране. По мнению авторов, на фоне вероятного краха украинской армии и коллапса государственных институтов, политическая ситуация на Украине становится все более хрупкой, что может привести к радикальным действиям со стороны оппозиции.

Ранее Зеленский резко отреагировал на требование о признании всего Донбасса за Россией.
 
Теперь вы знаете
"Самолет" — лишь первая ласточка. Почему проблемы одного застройщика развернули весь рынок акций России
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!