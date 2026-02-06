Размер шрифта
Аналитик рассказал о долларе за 40 рублей

Аналитик рассказал, упадет ли доллар до 40 рублей
Viacheslav Lopatin/Shutterstock/FOTODOM

Чтобы доллар стал стоить 40 руб. необходим рекордный профицит торгового баланса или супервысокие рублевые процентные ставки, что сейчас является невозможным. Об этом РИА Новости рассказал инвестиционный стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов.

По его мнению, более вероятным является умеренное ослабление рубля в 2026 году, несмотря на все глобальные проблемы американской валюты.

«Для курса в 40 рублей нужен рекордный профицит торгового баланса, что нереально при текущих мировых ценах и дисконте в стоимости российской нефти, или нужны супервысокие процентные ставки, это не очень реально в условиях цикла на смягчение денежно-кредитной политики ЦБ России», — пояснил Суверов.

Эксперт отметил, что внешние факторы сегодня не сильно влияют на курс рубля. Он указал, что индекс доллара к мировым валютам снизился из-за «хаотичной политики» администрации Дональда Трампа, однако экономика Соединенных Штатов «в целом остается успешной».

«Расчеты в долларах доминируют в глобальной финансовой системе, большинство эмитентов занимает именно в долларах, поэтому спрос на доллар останется высоким», — подчеркнул он.

Суверов добавил, что пока курс российской валюты удерживают жесткая денежно-кредитная политика Банка России и продажи иностранной валюты финансовыми властями.

Ранее в Госдуме заявили, что текущие тенденции на рынках ведут к падению курса доллара до 40 рублей.
 
