Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Встреча России, США и Украины в ОАЭНовые файлы Эпштейна
Бизнес

Курс биткойна резко обвалился

Стоимость биткоина достигла минимальных значений
Shutterstock

Стоимость биткойна во время торгов опустилась ниже $65 тыс. Об этом свидетельствуют данные криптовалютной биржи Binance.

По информации на 05:30 (мск), стоимость биткойна составляла $64,59 тыс.

До этого сообщалось, что впервые с начала ноября 2024 года криптовалюта опустилась ниже уровня в $69 тыс.

По иданным портала CoinMarketCap, который агрегирует данные более чем с 20 бирж, средняя цена биткоина снизилась на 7,84%, составив $68,597 тыс. Динамика также приводится за сутки.

Биткоин представляет собой децентрализованную цифровую валюту, функционирующую на базе технологии блокчейн. Важной особенностью биткоина является его ограниченное предложение, при этом значительная часть монет уже выпущена в обращение. Концепция биткоина была впервые обнародована в 2008 году автором, либо коллективом авторов, скрывающихся под псевдонимом Сатоси Накамото.

Ранее россиян предупредили о наказании за трату маткапитала на криптовалюту.
 
Теперь вы знаете
"Самолет" — лишь первая ласточка. Почему проблемы одного застройщика развернули весь рынок акций России
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!