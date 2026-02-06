Курс биткойна резко обвалился

Стоимость биткойна во время торгов опустилась ниже $65 тыс. Об этом свидетельствуют данные криптовалютной биржи Binance.

По информации на 05:30 (мск), стоимость биткойна составляла $64,59 тыс.

До этого сообщалось, что впервые с начала ноября 2024 года криптовалюта опустилась ниже уровня в $69 тыс.

По иданным портала CoinMarketCap, который агрегирует данные более чем с 20 бирж, средняя цена биткоина снизилась на 7,84%, составив $68,597 тыс. Динамика также приводится за сутки.

Биткоин представляет собой децентрализованную цифровую валюту, функционирующую на базе технологии блокчейн. Важной особенностью биткоина является его ограниченное предложение, при этом значительная часть монет уже выпущена в обращение. Концепция биткоина была впервые обнародована в 2008 году автором, либо коллективом авторов, скрывающихся под псевдонимом Сатоси Накамото.

Ранее россиян предупредили о наказании за трату маткапитала на криптовалюту.