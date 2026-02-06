«Вероятно, в Америке»: что известно о следующих переговорах по Украине

Зеленский: следующие переговоры по Украине могут пройти в США

Новый раунд переговоров по урегулированию конфликта на Украине может пройти в США, заявил Владимир Зеленский. По его словам, договоренность о новой встрече достигнута, она состоится «в ближайшее время». Как уточнил спецпосланник президента США Стив Уиткофф, речь идет о предстоящих неделях. При этом завершившийся сегодня этап переговоров стороны назвали «действительно конструктивным». По словам Уиткоффа, речь шла о «создании условий для прочного мира», в том числе о механизмах контроля за прекращением огня.

Следующие трехсторонние переговоры России, Украины и США, скорее всего, пройдут в Соединенных Штатах, заявил украинский президент Владимир Зеленский.

«Из того, что можно уже сказать, следующие встречи планируются в ближайшее время. Вероятно, в Америке», — сказал политик в вечернем обращении.

Он не уточнил, в каком составе пройдет новый этап переговоров, но добавил, что Украина готова ко всем рабочим форматам, способным «реально приблизить мир и сделать его надежным и продолжительным». При этом украинский президент выразил уверенность, что «у России не должно быть вознаграждения за агрессию» — это, по его словам, «один из ключевых принципов, которые возвращают и гарантируют настоящую безопасность».

5 февраля в Абу-Даби завершился второй этап переговоров по урегулированию российско-украинского конфликта. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф назвал прошедший раунд «конструктивным» и сообщил, что новый должен состояться уже в «ближайшие недели». Точная дата пока не называется.

«Обсуждения носили конструктивный характер и были сосредоточены на создании условий для прочного мира», — написал Уиткофф в соцсети Х.

По словам спецпосланника, основной темой обсуждения стали «пути создания условий для долгосрочного мира», в частности «методы имплементации в случае прекращения огня, мониторинг за соблюдением прекращения боевых действий» .

Глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов тоже назвал переговоры в Абу-Даби «действительно конструктивными». «Благодарен США и ОАЭ за качественную организацию и посредничество», — заявил он (цитата по «Страна.ua»). С аналогичной оценкой выступил и глава украинской делегации, секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Рустем Умеров.

Переговоры в Абу-Даби продемонстрировали серьезность намерений сторон, заявил глава МИД ОАЭ шейх Абдалла бен Заид Аль Нахайян. Он подчеркнул, что делегации всех трех стран вовлечены в дипломатический процесс.

«Проведение второго раунда трехсторонних переговоров между Россией, Украиной и Соединенными Штатами в Абу-Даби посылает позитивные сигналы, которые отражают серьезность сторон, вовлеченных в дипломатический процесс, и их стремление прекратить гуманитарные страдания людей», — говорится в заявлении главы дипведомства.

Бен Заид Аль Нахайян выразил благодарность и признательность президенту РФ Владимиру Путину, президенту Украины Владимиру Зеленскому, а также делегациям двух стран «за конструктивное взаимодействие в рамках этих переговоров».

В ходе второго раунда трехсторонних переговоров России, Украины и США в ОАЭ стороны, в частности, договорились впервые за пять месяцев обменяться пленными. Обмен произошел по формуле «157 на 157».

Первый раунд прошел 23–24 января, тоже в Абу-Даби. Журналистов на переговоры не пускают, они проводятся в закрытом формате.