Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Встреча России, США и Украины в ОАЭНовые файлы Эпштейна
Общество

В России рассказали о рынке «небесных камней»

РЕН ТВ: метеориты из России используют как сувениры для иностранцев
Александр Кондратюк/РИА «Новости»

Вокруг фрагментов метеоритов из России сформировался целый рынок, их используют как сувениры для иностранцев. Об этом в беседе с РЕН ТВ заявил продавец метеоритов из Челябинска.

По его словам, раньше спрос на фрагменты метеоритов был значительно выше, чем сейчас. Иностранцы и россияне очень активно покупали их. Если в 2013 году фрагмент Челябинского метеорита можно было продать за 2,5 тыс. рублей за грамм, то теперь — за 1 тыс. рублей, рассказал мужчина.

«Частички Челябинска у многих остались в качестве сувениров, которые мы отправляли иностранцам», — отметил собеседник телеканала.

5 февраля сообщалось, что таможенники не позволили вывезти из России в Великобританию метеорит. В порту Санкт-Петербурга специалисты решили проверить один из контейнеров с крупным грузом, который весил более двух тонн. Отправитель задекларировал предмет как скульптуру для ландшафтного дизайна, однако благодаря экспертизе выяснилось, что в контейнере находился осколок железного метеорита Алетай.

Ранее ученые выкупили метеорит и часть крыши дома в Новгородской области.
 
Теперь вы знаете
"Самолет" — лишь первая ласточка. Почему проблемы одного застройщика развернули весь рынок акций России
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!