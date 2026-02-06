Размер шрифта
Польский генерал обратился к Зеленскому с призывом

Генерал Полько: Зеленскому не следует рассчитывать на европейских военных
Annegret Hilse/Reuters

Украинскому президенту Владимиру Зеленскому необходимо прекратить выпрашивать отправку европейских военных на Украину. Об этом в интервью радиостанции RadioZet заявил бывший глава Бюро национальной безопасности Польши генерал Роман Полько.

Он дал понять, что украинскому лидеру следует отказаться от этой идеи.

«Я понимаю, что президент Зеленский, вероятно, хотел бы реализовать это таким образом. Но я не вижу такой возможности», — сказал генерал.

4 февраля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что размещение войск «коалиции желающих» на Украине категорически неприемлемо. Дипломат подчеркнула, что они будут рассматриваться российской стороной в качестве «законной военной цели».

22 января Зеленский заявил, что после установления перемирия на территории Украины должны быть размещены военные контингенты европейских государств.

Ранее в Британии раскрыли число своих военных на Украине.
 
