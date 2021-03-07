Почти 20 рейсов задержано и отменено в аэропортах Москвы
Антон Демидов
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В московских аэропортах задержали и отменили 17 рейсов, гласят данные сервиса «Яндекс. Расписания».
Сведения представлены по состоянию на 00.13 (мск).
Так, в Домодедово четыре вылета задержано, а три — отменено.
Кроме того, четыре рейса задержали и один вылет отменили во Внуково.
Также в Шереметьево было задержано пять рейсов.
Информация о задержках и отменах рейсов в Жуковском не представлена.
Причины задержек и отмены вылетов в настоящее время неизвестны.
На этой неделе сообщалось, что в России резко выросла цена на авиабилеты.
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