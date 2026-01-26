В Таиланде мужчина потерял сознание после избиения британскими туристами

Американский турист пострадал во время потасовки с участием британских путешественников. Об этом сообщает The Pattaya News.

Инцидент произошел в Паттайе. Как выяснили полицейские, между тремя гражданами Великобритании и мужчиной из США возникло недопонимание, которое переросло в ссору с использованием физической силы.

Один из британцев ударил оппонента ногой в лицо, после чего тот упал и потерял сознание. Его нашли лежащим на асфальте с сильным отеком и травмой лица. Прибывшие на место медики отвезли его в больницу.

Позже все участники инцидента встретились в полиции.

«Обе стороны признали свою роль в инциденте, достигли взаимопонимания и примирились в ходе расследования, вплоть до дружеских переговоров и даже объятий для разрешения разногласий», – сообщается в публикации.

После этого каждого обязали выплатить штраф в размере 1000 бат (около 2,5 тысяч рублей). Вскоре после этого их отпустили.

До этого в Египте между семьей россиян и британскими туристами произошел конфликт. По данным kp.ru, причиной ссоры стали лежаки около бассейна. Оппоненты оскорбляли граждан РФ и нападали на главу семьи. Серьезных травм у него не нашли.

