Общество

Meta, TikTok и YouTube предстанут перед судом

Meta, TikTok и YouTube будут судить за вред психическому здоровью
Melnikov Dmitriy/Shutterstock/FOTODOM

Meta (признана в России экстремистской и запрещена), TikTok и YouTube предстанут перед судом — их обвиняют в усугублении кризиса психического здоровья у молодежи. Об этом пишет RT.

В резонансном деле, которое может стать отправной точкой для многочисленных исков, интернет-гиганты Meta, TikTok и YouTube оказались в центре внимания. Их обвиняют в том, что они способствовали развитию кризиса психического здоровья среди молодого поколения.

Иск инициирован в связи с историей 19-летней жительницы Калифорнии, чья зависимость от этих платформ, по её мнению, усугубила её депрессию и подтолкнула к суицидальным мыслям.

Предполагается, что Марку Цукербергу придется дать показания в суде. Meta, как ожидается, будет отстаивать позицию, что их продукты не несут ответственности за проблемы ментального здоровья пользователей.

Стало известно, что Meta утаивала данные, свидетельствующие о положительном влиянии недельного отказа от социальных сетей на снижение уровня депрессии и тревоги.

Ранее Meta обвиняли в заработке миллиардов на мошеннической рекламе и нелегальных схемах.
 
Теперь вы знаете
