«Самый главный враг»: Трусова о восстановлении прыжков после родов

Российская фигуристка Александра Игнатова (в девичестве Трусова) в своем Telegram-канале рассказала, что работа «на удочке» и ее собственные эксперименты помогли восстановить прыжки после родов.

«Когда на удочке подстраховывают, проще головой крутиться, потому что самый главный враг во всем восстановлении – это голова, которая тебя останавливает. Вообще, голова здесь и враг, и помощник, потому что иначе можно разбиться», — поделилась спортсменка.

22 марта 2025 года на соревнованиях «Русский вызов» Трусова, которая выступала со своим мужем Макаром Игнатовым в парном разряде, объявила о беременности. Спортсменка родила сына 6 августа, мальчика назвали Михаилом.

Трусова на Олимпийских играх в Пекине стала обладательницей серебряной награды, уступив только соотечественнице Анне Щербаковой. Трусова — первая фигуристка в истории, исполнившая на соревнованиях под эгидой Международного союза конькобежцев четверные лутц, тулуп и флип, и вторая (после Мики Андо), исполнившая четверной сальхов. Первая исполнительница двух, трех, четырех и пяти четверных прыжков в одной программе.

19 января СМИ сообщили, что Трусова планирует возобновить спортивную карьеру под руководством Этери Тутберидзе. Также фигуристка заявлена на чемпионат России по прыжкам, который состоится 31 января и 1 февраля.

