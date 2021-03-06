Пушилин рассказал о формировании иммунитета к COVID-19 у жителей Донбасса

У населения самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) к концу 2021 года сможет сформироваться коллективный иммунитет к COVID-19. Об этом в эфире YouTube-канала «Соловьев Live» заявил лидер ДНР Денис Пушилин.

Он отметил, что вакцинация населения идет по графику. В течение месяца должна закончиться вакцинация лиц из группы риска — военнослужащих, соцработников и медработников.

После этого начнется полноценная вакцинация населения, сообщил Пушилин.

Далее, по словам Пушилина, республика приступит к полноценной вакцинации населения.

«Я думаю, что до конца года мы выйдем на цифры, необходимые для выработки коллективного иммунитета», — сказал он.

Как сообщалось, Россия будет поставлять свою вакцину от коронавируса нового типа в самопровозглашенные республики Донбасса, так как больше этого никто не сделает.