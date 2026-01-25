Размер шрифта
В ДНР заявили об ожесточенных боях в районе Нового Шахова

Пушилин: в районе Нового Шахова проходят ожесточенные бои
Станислав Красильников/РИА Новости

В районе населенного пункта Новое Шахово в Донецкой народной республике (ДНР) проходят ожесточенные бои между российскими войсками и Вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин в своем канале в мессенджере Max.

«На Добропольском участке разворачиваются достаточно ожесточенные бои в районе населенного пункта Новое Шахово», — сказал глава республики.

23 января полковник в отставке, военный эксперт Виталий Киселев сообщил, что ситуация под Константиновкой в ДНР остается одной из самых сложных в зоне боевых действий. По его словам, украинские военнослужащие подготовили промышленную и высотную застройку в самом городе к многомесячной обороне.

8 января советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил, что штурмовики и солдаты групп закрепления Вооруженных сил РФ заходят в Константиновку с южного направления и ведут бои на территории населенного пункта. В декабре прошлого года российское министерство обороны заявил о контроле над 45% города.

Ранее в ДНР заявили, что к 2050 году Россия может увеличить свои территории.

