Трусова раскрыла, как ее изменило материнство

Российская фигуристка Александра Игнатова (в девичестве Трусова) в своем Telegram-канале призналась, что рождение ребенка научило ее ценить время и распределять его грамотно.

«Я на самом деле не понимаю, почему наш спорт считается молодым. Точнее, понимаю — потому что больше сил, и все дается проще, когда ты маленький. Но именно понять, для чего тебе это нужно, можно только во взрослом возрасте. Что касается материнства, то, наверное, я стала ценить время», — поделилась она.

22 марта 2025 года на соревнованиях «Русский вызов» Трусова, которая выступала со своим мужем Макаром Игнатовым в парном разряде, объявила о беременности. Спортсменка родила сына 6 августа, мальчика назвали Михаилом.

Трусова на Олимпийских играх в Пекине стала обладательницей серебряной награды, уступив только соотечественнице Анне Щербаковой. Трусова — первая фигуристка в истории, исполнившая на соревнованиях под эгидой Международного союза конькобежцев четверные лутц, тулуп и флип, и вторая (после Мики Андо), исполнившая четверной сальхов. Первая исполнительница двух, трех, четырех и пяти четверных прыжков в одной программе.

19 января СМИ сообщили, что Трусова планирует возобновить спортивную карьеру под руководством Этери Тутберидзе. Также фигуристка заявлена на чемпионат России по прыжкам.

Ранее муж Трусовой ответил, ревнует ли жену к партнеру по «Ледниковому периоду».