Общество

В Заполярье на фоне отключений электричества открыли 19 пунктов временного размещения

Лебедев: в Мурманской области на фоне отключений электричества открыты 19 ПВР
Telegram-канал «Иван Лебедев Мурманск»

Около 20 пунктов временного размещения (ПВР) развернуты в Мурманской области на фоне массовых отключений электричества. Об этом сообщил глава Мурманска Иван Лебедев в Telegram-канале.

«Мурманчан ждут в городской библиотеке № 6 на улице Генерала Фролова, 4/6, в детской библиотека № 3 на улице Заводской, 4/1 в районе Росляково, в Молодежном спортивном центре на улице Миронова, 8, Центре культурного развития на улице Аскольдовцев, 39, в Доме молодежи на улице Капитана Орликовой, 3 и других точках», — говорится в сообщении.

На сегодняшний день функционируют 19 точек, отметил глава города. По его информации администрацией организованы: полевые кухни, пункты помощи мурманчанам и станции раздачи продуктовых наборов.

До этого в «Россетях» рассказали об электроснабжении Мурманска и Североморска. В компании сообщили, что ключевые социальные объекты, включая котельные, запитаны в полном объеме без перерывов.

24 января в двух городах Мурманской области, административном центре и Североморске, произошло отключение света из-за падения опор ЛЭП. В сетевой компании заявили, что конструкции были повреждены из-за снегопада и шквалистого ветра.

Ранее жильцы 40 домов в Подмосковье остались без света из-за фуры, врезавшейся в опоры ЛЭП.

