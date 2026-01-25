В Нью-Йорке и Вашингтоне закроют школы из-за непогоды

Власти Нью-Йорка заявили, что в понедельник, 26 января, в городе будут закрыты школы из-за экстремальных погодных условий. Об этом сообщается на сайте правительства города.

«Переход к дистанционному обучению затронет около 500 тыс. учащихся в более чем 1100 школах», — говорится в публикации.

По словам мэра города Зохрана Мамдани, из-за непогоды условия в Нью-Йорке становятся опасными, поэтому закрытие школ является необходимым шагом для обеспечения безопасности людей.

Также десятки школ будут закрыты из-за погодных условий в Вашингтоне.

25 января сообщалось, что в США на фоне снежной бури отменили более 10 тыс. рейсов.

До этого США накрыл ледяной шторм «Ферн», один из мощнейших за последние 100 лет. Последствия бури затронули более чем 200 млн жителей. В ряде городов уже произошли блэкауты, в 22 штатах введен режим ЧС. Президент США Дональд Трамп заявил о готовности экстренных служб к «Ферну».

Ранее американцам посоветовали не доверять «Погоде» от Apple.