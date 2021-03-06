Диснейленду в Калифорнии разрешили возобновить работу

Департамент здравоохранения Калифорнии разрешил Динейленду и другим тематическим паркам возобновить работу с 1 апреля, сообщает Reuters.

При этом парки должны будут ограничить число посетителей до 20-30% от максимального, отметили власти штата.

Ранее компания Disney сообщила о решении сократить около 28 тысяч работников парков развлечений в связи с кризисом, вызванным пандемией.

После этого стало известно, что парк развлечений Disneyland Resort в Калифорнии стал крупным пунктом вакцинации от новой коронавирусной инфекции.