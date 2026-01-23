Украинское СМИ назвало встречу России, Украины и США «продуктивной»

Трехсторонние переговоры между Россией, США и Украиной в Абу-Даби были продуктивными, их продолжение запланировано на следующий день. Об этом сообщил украинский телеканал «Общественное», ссылаясь на неназванного высокопоставленного чиновника администрации США.

«Сегодняшняя трехсторонняя встреча в Абу-Даби между США, Украиной и Россией была продуктивной. Переговоры продолжатся завтра», — говорится в сообщении.

Как сообщал источник ТАСС, участники переговоров в ОАЭ согласны продолжить переговоры завтра.

Первая трехсторонняя встреча с участием делегаций России, Украины и США началась 23 января в Абу-Даби. Как для Москвы, так и для Киева, вопрос о принадлежности Донбасса является принципиально важным и будет обсуждаться в ходе встречи. Киев также подтвердил, что принадлежность Донбасса будет обсуждаться в ОАЭ. Будут ли переговоры успешными — в материале «Газеты.Ru».

Дональд Трамп заявил, что сторонам конфликта на Украине уже известны параметры мирного соглашения, и если Киев продолжит тянуть с его подписанием, то рискует потерять еще больше территорий. Эти слова президент США сказал после встречи с Владимиром Зеленским в Давосе, которая, по данным Financial Times, завершилась без подписания каких-либо документов, что стало неудачей для украинского лидера. Зеленский назвал встречу хорошей, однако отметил, что территориальный вопрос остается нерешенным.

Ранее сообщалось, что первые раунды по Украине в ОАЭ пройдут в максимально закрытом режиме.