Путину рассказали о гонконгском гриппе

Путину в МФТИ рассказали о гонконгском гриппе и разработке новых препаратов

В ходе визита в Московский физико-технический институт Владимиру Путину рассказали о текущей эпидемиологической ситуации, включая распространение гонконгского гриппа, и о разработке новых препаратов. Об этом сообщает РИА Новости.

Ректор МФТИ Дмитрий Ливанов и директор института биофизики будущего Андрей Иващенко представили президенту исследования, направленные на обеспечение лекарственного суверенитета России.

Иващенко пояснил, что некоторые вирусы гриппа, включая тип А (H3N2), известный как гонконгский, могут вызывать серьезные осложнения, а к ранее созданным лекарствам у них развивается резистентность. Это требует быстрой разработки новых препаратов.

«Под будущий вирус», — уточнил Путин в ходе беседы.

До этого в пресс-службе Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России сообщили, что гонконгский грипп (штамм вируса A(H3N2)) пока не сможет вызвать пандемию.

18 января кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней у детей Института материнства и детства Пироговского Университета Иван Коновалов рассказал, что в России сохраняется превышение эпидемиологического порога заболеваемости в большей степени из-за гонконгского гриппа A (H3N2). По его словам, несмотря на относительное снижение темпов роста инфекции, не исключаются в дальнейшем и повторные подъемы заболеваемости во время действующего эпидсезона.

Ранее в России оценили риски новой пандемии из-за «болезни Х».