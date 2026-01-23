Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюПереговоры о мире на УкраинеВстреча России, США и Украины в ОАЭ
Общество

Путину рассказали о гонконгском гриппе

Путину в МФТИ рассказали о гонконгском гриппе и разработке новых препаратов
Shutterstock/FOTODOM

В ходе визита в Московский физико-технический институт Владимиру Путину рассказали о текущей эпидемиологической ситуации, включая распространение гонконгского гриппа, и о разработке новых препаратов. Об этом сообщает РИА Новости.

Ректор МФТИ Дмитрий Ливанов и директор института биофизики будущего Андрей Иващенко представили президенту исследования, направленные на обеспечение лекарственного суверенитета России.

Иващенко пояснил, что некоторые вирусы гриппа, включая тип А (H3N2), известный как гонконгский, могут вызывать серьезные осложнения, а к ранее созданным лекарствам у них развивается резистентность. Это требует быстрой разработки новых препаратов.

«Под будущий вирус», — уточнил Путин в ходе беседы.

До этого в пресс-службе Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России сообщили, что гонконгский грипп (штамм вируса A(H3N2)) пока не сможет вызвать пандемию.

18 января кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней у детей Института материнства и детства Пироговского Университета Иван Коновалов рассказал, что в России сохраняется превышение эпидемиологического порога заболеваемости в большей степени из-за гонконгского гриппа A (H3N2). По его словам, несмотря на относительное снижение темпов роста инфекции, не исключаются в дальнейшем и повторные подъемы заболеваемости во время действующего эпидсезона.

Ранее в России оценили риски новой пандемии из-за «болезни Х». 

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27695335_rnd_3",
    "video_id": "record::1e4cbc70-57ee-446d-9cfc-e6906f138556"
}
 
Теперь вы знаете
Инвестиции или очередная МММ? 7 признаков финансовой пирамиды
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+