Общество

Российского блогера обокрали в Таиланде

Блогер Еникеев рассказал, как его обокрали в Таиланде
onapalmtree/Shutterstock/FOTODOM

Российский блогер Эмир Еникеев рассказал о том, что его с женой Алией обокрали в Таиланде. Подробностями инцидента он поделился в своем Telegram-канале.

Блогер оставил на ночь в гостиной своей частной виллы поясную сумку, после чего она пропала. Согласно версии Еникеева, в ней находились кошелек бренда Louis Vuitton стоимостью примерно тысячу долларов (около 75,5 тысяч рублей. — прим. ред.), а также наличные деньги в рублях и тайских батах. Он также сообщил, что у него было около 15-16 тысяч тайских бат (около 39-40 тысяч рублей. — прим. ред.). Следующим утром Еникеев обнаружил, что сумка лежит за пределами виллы рядом с бассейном.

«Сумка лежала внутри двора в таком состоянии без налички», — написал блогер.

Еникеев предположил, что злоумышленники проникли в дом, так как одна из дверей не была заперта.

«Не взяли ничего: ни технику, ни украшения, только местные наличные из моей сумки», — уточнил Еникеев.

Он добавил, что рассказал о случившемся владельцу виллы. Тот заверил блогера, что полиция не будет разбираться в произошедшем в том числе из-за того, что рядом с домом нет камер наблюдения.

До этого белорусская модель пропала в Таиланде. Родственники пропавшей девушки заявили о том, что ее могли продать в рабство.

Ранее россиянка отправилась в Таиланд на поиски сына, пропавшего с крупной суммой наличных.

