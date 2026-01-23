В Самаре из цирка сбежал слон в сильный мороз

В Самаре из цирка сбежал слон и гулял по городу в -21°C

В Самаре из цирка сбежал слон, после чего он просто гулял по городу. Видео инцидента опубликовал Telegram-канал RT.

По информации Telegram-канала, слон пробил стекло в здании цирка. Как отмечается, «артист» гулял по городу в при температуре -21°C. В настоящее время службы поймали его и направили обратно в цирк.

До этого в Ангарске во время циркового представления на ребенка напала пантера. Инцидент произошел во время выступления цирка шапито «Дикий драйв», приехавшего в город с гастролями. Мальчика привел в цирк его отец. Во время съемки на фоне пантеры хищник внезапно набросился на ребенка. В настоящее время пострадавший находится в больнице с ранами на ноге и голове.

В августе прошлого года цирковой медведь напал на дрессировщика в Бийске во время выступления. Инцидент произошел в цирке возле торгово-развлекательного центра «Ривьера». По информации очевидцев, пострадавшего дрессировщика увезли с места происшествия на машине скорой помощи.

Ранее дрессировщик Запашный отказался дрессировать переодевшихся в хищников квадроберов.