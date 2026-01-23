Размер шрифта
Армия

Автобус с мирными жителями сгорел после атаки беспилотника в Белгородской области

Гладков: дрон атаковал автобус в Белгородской области, ранены пять человек
Telegram-канал «Настоящий Гладков»

Беспилотник атаковал служебный автобус на дороге в Грайворонском округе Белгородской области, в результате чего пострадали пять мирных жителей. Об этом заявил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По словам главы региона, транспортное средство было полностью уничтожено пожаром после попадания.

«Двое мужчин и две женщины с минно-взрывными травмами и множественными осколочными ранениями доставлены в Грайворонскую ЦРБ. Один из мужчин в тяжелом состоянии, ему проводят операцию», — написал Гладков.

Также вечером 23 января сообщалось, что дрон сдетонировал рядом с мирными жителями в Белгородской области. Все пострадавшие получили минно-взрывные травмы и осколочные ранения. Они были доставлены в Грайворонскую центральную районную больницу, откуда потом они будут переведены в больницу Белгорода.

Утром в Грайвороне также пострадал мирный житель. Он получил ранения в результате атаки украинского дрона на частный дом.

Ранее бойцы ВСУ в Симиновке сдались в плен вместе с ранеными. 

