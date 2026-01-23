Зеленский заявил, что договорился с Трампом о поставках ракет к ЗРК Patriot

Президент США Дональд Трамп согласился передать Украине ракеты для зенитных ракетных комплексов Patriot. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский, сообщает «Укринформ».

По его словам, он обсуждал с Трампом тему нехватки ракет для систем противовоздушной обороны на полях Всемирного экономического форума в Давосе.

«Я общался с президентом Трампом и получил — не буду говорить, сколько — ракет PAC-3 для Patriot», — сказал Зеленский.

22 января Зеленский заявил, что представители украинского правительства возвращаются в Киев с форума в Давосе с договоренностями о новом пакете средств противовоздушной обороны (ПВО).

До этого главнокомандующий украинской армией Александр Сырский заявил во время заседания Совета Украина — НАТО, что на Украине наблюдается дефицит средств ПВО, из-за чего страна в данный момент не способна защитить свои объекты критической инфраструктуры. Сырский также представил участникам заседания перечень вооружений, в которых нуждаются Вооруженные силы Украины.

Ранее Зеленский заявил о получении «серьезного пакета» ракет к системам ПВО.