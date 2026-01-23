Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюПереговоры о мире на УкраинеВстреча России, США и Украины в ОАЭ
Армия

Зеленский заявил, что договорился с Трампом о поставках ракет к ЗРК Patriot

Зеленский: Трамп согласился передать Украине ракеты для ЗРК Patriot
Министерство обороны Украины

Президент США Дональд Трамп согласился передать Украине ракеты для зенитных ракетных комплексов Patriot. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский, сообщает «Укринформ».

По его словам, он обсуждал с Трампом тему нехватки ракет для систем противовоздушной обороны на полях Всемирного экономического форума в Давосе.

«Я общался с президентом Трампом и получил — не буду говорить, сколько — ракет PAC-3 для Patriot», — сказал Зеленский.

22 января Зеленский заявил, что представители украинского правительства возвращаются в Киев с форума в Давосе с договоренностями о новом пакете средств противовоздушной обороны (ПВО).

До этого главнокомандующий украинской армией Александр Сырский заявил во время заседания Совета Украина — НАТО, что на Украине наблюдается дефицит средств ПВО, из-за чего страна в данный момент не способна защитить свои объекты критической инфраструктуры. Сырский также представил участникам заседания перечень вооружений, в которых нуждаются Вооруженные силы Украины.

Ранее Зеленский заявил о получении «серьезного пакета» ракет к системам ПВО.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27695857_rnd_7",
    "video_id": "record::1409e204-4c8b-44e4-b62f-1185984e7972"
}
 
Теперь вы знаете
Трамп создал Совет мира. Чем России может навредить членство в этой организации
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+