В МИД РФ назвали ключевое условие урегулирования украинского кризиса

МИД РФ назвал прекращение преследований УПЦ ключевым условием мира на Украине
Прекращение преследований Украинской православной церкви (УПЦ) является одним из ключевых условий урегулирования кризиса на Украине. Об этом сообщил газете «Известия» МИД России.

В министерстве отметили, что речь идет об отмене закона «О защите конституционного строя в сфере деятельности религиозных организаций», принятого на Украине в августе 2024 года и предусматривающего правовые механизмы для запрета канонической УПЦ.

«Необходимость прекращения преследований УПЦ... наряду с устранением нарушений прав русского и русскоязычного населения — одно из ключевых условий достижения устойчивого урегулирования украинского кризиса», — заявили в МИД.

9 января конгрессвумен от штата Флорида Анна Паулина Луна пообещала добиться ответственности для украинских официальных лиц, причастных к захватам церквей, и заявила о намерении обратиться по этому поводу в Ватикан. По ее словам, она получила видео-прошение о помощи от православных христиан села Кузьмин, расположенного в западной части Украины, и подчеркнула, что подобные «незаконные изъятия» культовых сооружений недопустимы.

В последнее время на Украине наблюдается усиление гонений на УПЦ Московского патриархата, являющуюся крупнейшей религиозной общиной страны. Власти, аргументируя это связями церкви с Россией, ввели в ряде регионов запреты на ее деятельность.

Ранее в США потребовали от посла Украины объяснений после жалоб на захват церквей.

