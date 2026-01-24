Прекращение преследований Украинской православной церкви (УПЦ) является одним из ключевых условий урегулирования кризиса на Украине. Об этом сообщил газете «Известия» МИД России.

В министерстве отметили, что речь идет об отмене закона «О защите конституционного строя в сфере деятельности религиозных организаций», принятого на Украине в августе 2024 года и предусматривающего правовые механизмы для запрета канонической УПЦ.

«Необходимость прекращения преследований УПЦ... наряду с устранением нарушений прав русского и русскоязычного населения — одно из ключевых условий достижения устойчивого урегулирования украинского кризиса», — заявили в МИД.

9 января конгрессвумен от штата Флорида Анна Паулина Луна пообещала добиться ответственности для украинских официальных лиц, причастных к захватам церквей, и заявила о намерении обратиться по этому поводу в Ватикан. По ее словам, она получила видео-прошение о помощи от православных христиан села Кузьмин, расположенного в западной части Украины, и подчеркнула, что подобные «незаконные изъятия» культовых сооружений недопустимы.

В последнее время на Украине наблюдается усиление гонений на УПЦ Московского патриархата, являющуюся крупнейшей религиозной общиной страны. Власти, аргументируя это связями церкви с Россией, ввели в ряде регионов запреты на ее деятельность.

Ранее в США потребовали от посла Украины объяснений после жалоб на захват церквей.