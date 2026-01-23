Мелони попросила Трампа пересмотреть формат «Совета мира»

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что обратилась к президенту США Дональду Трампу с просьбой пересмотреть формат «Совета мира» по восстановлению и управлению сектором Газа. Ее слова передает РИА Новости.

«Я сказала, что для нас существуют объективные конституционные проблемы в структуре этой инициативы, а также попросила о возможности пересмотреть этот формат, чтобы удовлетворить потребности не только Италии, но и других европейских стран. Мы должны попытаться проделать эту работу», — заявила Мелони.

По словам премьера, «никогда не следует принимать решение об исключении себя априори».

До этого СМИ сообщили о намерении Мелони быть посредником между США и ЕС. Журналисты назвали премьер-министра Италии «идеологически близкой» к президенту США Дональду Трампу и отметили, что она всегда избегала публичной критики американского лидера, а также долгое время балансировала между своими партнерами по коалиции внутри страны.

Ранее СМИ узнали о «химии» между Мерцем и Мелони.