Общество

Мать российской школьницы избила учительницу на глазах у детей

В Воронежской области мать школьницы избила учительницу при детях
Ivanova Ksenia/Shutterstock/FOTODOM

В Воронежской области женщина избила учительницу на глазах у школьников. Об этом со ссылкой на власти сообщает moe-online.ru.

Инцидент произошел в городе Острогожске в конце декабря. Мать одной из учениц школы №2 пригласили в учреждение для беседы, однако во время встречи женщина набросилась на педагога и избила ее по голове. Все это произошло на глазах у других учащихся.

После случившегося с пострадавшей учительницей и детьми, которые стали свидетелями побоев, провели работу специалисты районной антикризисной бригады. Школьникам также рассказали о работе педагога-психолога и возможности обратиться за помощью по телефонам горячих линий. Стражи порядка проводят проверку по факту инцидента.

Ранее стало известно, что во Владивостоке подростки терроризируют бывшую учительницу.

