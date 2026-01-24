Размер шрифта
Мошенники пригрозили российскому подростку уголовным делом и украли 1,5 млн рублей

В Воронеже подросток отдал мошенникам 1,5 млн рублей из сейфа родителей
В Воронеже несовершеннолетний испугался уголовного дела и отдал аферистам сбережения родителей. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Злоумышленники связались с юношей и обманом выманили у него одноразовый код из СМС. Получив доступ к его аккаунту на «Госуслугах», преступники стали шантажировать подростка, угрожая ему уголовным делом.

Оказавшись под давлением, несовершеннолетний последовал инструкциям аферистов. Юноша сложил в чемодан и отдал злоумышленникам все содержимое домашнего сейфа, в котором были деньги и ювелирные украшения.

Ущерб от действий преступников оценили почти в 1,5 млн рублей. Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ.

Ранее российская пенсионерка поверила в «экспертизу» и потеряла 14 млн рублей.

