Трамп заявил, что Канада выступает против строительства системы ПРО над Гренландией

Президент США Дональд Трамп сообщил в своем аккаунте в соцсети Truth Social, что Канада выступает против строительства системы противовоздушной обороны (ПРО) «Золотой Купол» над Гренландией.

По словам главы Белого дома, вместо этого Канада предпочитает сотрудничать с Китаем, который может «съесть их» в течение года.

«Канада выступает против строительства «Золотого купола» над Гренландией, хотя «Золотой купол» защитил бы Канаду», — поделился Трамп.

22 января портал Axios со ссылкой на источники сообщал, что проект соглашения НАТО с США по Гренландии не подразумевает полной передачи Вашингтону от Дании суверенитета над островом. Однако проект подразумевает размещение на острове системы противоракетной обороны «Золотой купол», а также обновление оборонного соглашения Вашингтона и Копенгагена от 1951 года.

22 января президент США Дональд Трамп также сообщил о достижении договоренности по Гренландии с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.

Позднее генсек альянса уклонился от ответа на вопрос о дальнейшей принадлежности Гренландии Дании по будущим договоренностям с Соединенными Штатами.

Ранее в Германии порекомендовали Дании продать Гренландию за $1 трлн.