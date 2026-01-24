Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюПереговоры о мире на УкраинеВстреча России, США и Украины в ОАЭ
Политика

Трамп заявил, что Канада выступает против строительства системы ПРО над Гренландией

Трамп: Канада выступает против строительства «Золотого купола» над Гренландией
Global Look Press

Президент США Дональд Трамп сообщил в своем аккаунте в соцсети Truth Social, что Канада выступает против строительства системы противовоздушной обороны (ПРО) «Золотой Купол» над Гренландией.

По словам главы Белого дома, вместо этого Канада предпочитает сотрудничать с Китаем, который может «съесть их» в течение года.

«Канада выступает против строительства «Золотого купола» над Гренландией, хотя «Золотой купол» защитил бы Канаду», — поделился Трамп.

22 января портал Axios со ссылкой на источники сообщал, что проект соглашения НАТО с США по Гренландии не подразумевает полной передачи Вашингтону от Дании суверенитета над островом. Однако проект подразумевает размещение на острове системы противоракетной обороны «Золотой купол», а также обновление оборонного соглашения Вашингтона и Копенгагена от 1951 года.

22 января президент США Дональд Трамп также сообщил о достижении договоренности по Гренландии с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.

Позднее генсек альянса уклонился от ответа на вопрос о дальнейшей принадлежности Гренландии Дании по будущим договоренностям с Соединенными Штатами.

Ранее в Германии порекомендовали Дании продать Гренландию за $1 трлн.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27695881_rnd_2",
    "video_id": "record::7709abe7-9244-4a77-92d4-e333c2517c20"
}
 
Теперь вы знаете
Трамп создал Совет мира. Чем России может навредить членство в этой организации
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+