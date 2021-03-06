СК проводит проверку после отравления детей в Тольятти

Следственный комитет (СК) начал доследственную проверку после выявления признаков отравления у воспитанников детского сада и сотрудника учреждения в Тольятти, сообщается на сайте регионального управления ведомства.

«В начале марта 2021 года в одном из детских садов Автозаводского района города Тольятти у пяти воспитанников и воспитателя появились симптомы кишечной инфекции», – указано в сообщении.

В настоящее время сотрудники ведомства устанавливают причины и обстоятельства произошедшего, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее в Красноярске возбудили уголовное дело по факту отравления более 70 школьников.