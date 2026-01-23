Размер шрифта
Общество

Москвичи откопали робота-курьера из снега, но он снова застрял

В Москве робота-доставщика достали из сугроба, но он застрял снова 
В Москве робота-доставщика спасли из снежного плена, но он угодил в него снова через пару метров. Видео опубликовал Telegram-канал «112».

На опубликованных кадрах видно, как водитель автомобиля специально остановился, чтобы помочь роботу выбраться из снежного заноса. Через несколько метров робот снова застрял в снегу.

После этого на помощь роботу-курьеру пришел прохожий. Он откопал его и дождался, когда тот достигнет расчищенного перекрестка.

До этого в центре Москвы робот-доставщик не уступил дорогу автомобилю Aurus Senat с включенными спецсигналами.

На кадрах видно, что робот-курьер выехал на пешеходный переход на зеленый сигнал светофора сразу после того, как по улице проехал автомобиль ДПС включенными спецсигналами. За полицейской машиной следовал черный Aurus Senat с мигалками, водитель которого остановился и пропустил автоматического доставщика. Затем лимузин продолжил движение.

Ранее в Госдуме рассказали, могут ли роботы-доставщики заменить курьеров.
 
