Российскому футболисту посоветовали вернуться из Европы в Россию

Экс-президент «Локомотива» Наумов посоветовал Захаряну вернуться в Россию
Бывший президент московского «Локомотива» Николай Наумов посоветовал футболисту испанского клуба «Реал Сосьедад» Арсену Захаряну вернуться в Россию, передает «Матч ТВ».

«У Захаряна, прямо скажем, не получилось в «Реал Сосьедад». То травмы мучали, то в состав не вписывался. Это очень сильный испанский клуб с сильной школой. Он как‑то не вписался туда. Ему нужно перезапустить карьеру в России», — сказал Наумов, посоветовав вернуться в московское «Динамо».

В нынешнем сезоне Арсен Захарян провел за «Реал Сосьедад» 16 матчей, в которых забил один гол.

19 августа 2023 года «Реал Сосьедад» объявил о переходе Арсена Захаряна из московского «Динамо». Его контракт с командой рассчитан до июня 2029 года. Захарян дебютировал за «Реал Сосьедад» 25 августа в матче против «Лас-Пальмас», появившись на поле на 75-й минуте.

Ранее сообщалось о том, что «Реал Сосьедад» ищет Захаряну новый клуб.

