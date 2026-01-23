Дочь Джигана о борьбе с РПП и сложных отношениях с отцом: «Я просто не выдержу»

Дочь Оксаны Самойловой и рэпера Джигана Ариела призналась, что страдает расстройством пищевого поведения (РПП), а также раскрыла непростые взаимоотношения с отцом. Об этом девочка и ее мать поделились в свежем выпуске «Быть Джиганом и Оксаной», опубликованном на VK Видео.

«У меня есть желание быть лучше. Я хочу быть идеальной. У меня РПП началось, когда мне было 12 лет. Это была булимия. Сначала я пробовала блювать, потом переставала есть и переедала», — рассказала 14-летняя Ариела.

Оксана Самойлова подчеркнула, что обратилась к нутрициологу, чтобы помочь дочери похудеть более‑менее экологично. Ей составили программу питания.

«И, соответственно, подключили психиатрию. Не психотерапию, а сразу психиатрию», — отметила блогерша.

Также Самойлова рассказала, что в ходе разговора Ариелла произнесла шокирующую ее фразу: «Если я поживу с папой еще полгода, то просто не выдержу».

«И она не шутит, потому что он полностью обесценивает чувства и потребности всех людей, которые рядом с ним, начиная с меня и заканчивая детьми. Если она или я ему что‑то говорим, то он отвечает: «Ты сумасшедшая». Абсолютно никакой эмпатии. Естественно, невозможно так жить», — объяснила жена Джигана.

