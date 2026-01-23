Размер шрифта
Зеленского уличили в попытке стравить между собой союзников

Публицист Мальцев: Зеленский в Давосе пытался стравить между собой союзников
Ints Kalnins/Reuters

Российский публицист Игорь Мальцев заявил, что президент Украины Владимир Зеленский в ходе выступления в Давосе пытался стравить между собой европейских союзников и США. Об этом он написал в своем аналитическом материале для Telegram-канала «Специально для RT».

По мнению автора, такая тактика является признаком того, что Зеленский находится «на грани краха» как во внешней, так и во внутренней политике, и ему необходим громкий финал. Мальцев отмечает, что украинский лидер критиковал в Давосе и Европу за «слабость», и президента США Дональда Трампа, называя это «политикой стравливания».

Публицист также обратил внимание на инцидент, когда модератор форума попросил Зеленского завершить выступление, сославшись на истечение времени.

Зеленский выступил с речью на форуме в Давосе 22 января. Президент Украины сказал, что Европа не знает, как себя защитить и как реагировать на ситуацию с Гренландией. Он также отметил, что большинство европейских лидеров не знают, что делать с островом, и надеются, что тема угаснет сама собой. Он также задался вопросом «Но что, если нет?».

Ранее Зеленский сообщил об обсуждении параметров завершения конфликта на переговорах в ОАЭ.

