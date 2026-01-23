Размер шрифта
Чемпион ОИ рассказал, чем закончились съемки нового сезона «Титанов»

Лыжник Крюков заявил, что новый сезон «Титанов» вышел захватывающим
Пресс-служба ТНТ

Участник проекта «Титаны. Битва Сезонов», лыжник Никита Крюков в интервью «Газете.Ru» заявил, что итог сезона удивит зрителей и поклонников шоу.

«Сезон получился очень напряженным. И даже при всей моей стрессоустойчивости усталость накрывала — что уж говорить о других сильнейших участниках. Продюсеры отлично справились со своей задачей. Иногда кажется, что такое невозможно воплотить в реальности, но когда видишь все своими глазами — понимаешь: возможно все», — заявил Крюков.

Крюков — олимпийский чемпион по лыжным гонкам 2010 года в Ванкувере. Предстоящие зимние Олимпийские игры пройдут с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина‑д'Ампеццо, на них выступят россияне Савелий Коростелев и Дарья Непряева.

Они стали первыми с 2022 года российскими лыжниками, получившими право выступать на международных соревнованиях под эгидой Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS). Спортсмены приняли участие в этапе Кубка мира в Давосе и завоевали олимпийские квоты в спринте и в дистанционных гонках.

Ранее Никита Крюков заявил, что перед «Титанами» стал больше тренироваться в зале.

