Первый день переговоров России, США и Украины завершился

Sky News: первый день переговоров России, США и Украины в ОАЭ завершился

Первый день трехсторонних переговоров между Россией, Украиной и США в Абу-Даби завершился, их продолжение запланировано на следующий день. Об этом сообщает телеканал Sky News.

По информации издания, стороны проведут консультации со своими столицами, чтобы доложить промежуточные итоги.

Телеканал «Общественное», ссылаясь на высокопоставленного чиновника администрации США, сообщал, что встреча в ОАЭ проходит продуктивно.

Первая трехсторонняя встреча с участием делегаций России, Украины и США началась 23 января в Абу-Даби. Как для Москвы, так и для Киева, вопрос о принадлежности Донбасса является принципиально важным и будет обсуждаться в ходе встречи. Киев также подтвердил, что принадлежность Донбасса будет обсуждаться в ОАЭ. Будут ли переговоры успешными — в материале «Газеты.Ru».

Дональд Трамп заявил, что сторонам конфликта на Украине уже известны параметры мирного соглашения, и если Киев продолжит тянуть с его подписанием, то рискует потерять еще больше территорий. Эти слова президент США сказал после встречи с Владимиром Зеленским в Давосе, которая, по данным Financial Times, завершилась без подписания каких-либо документов, что стало неудачей для украинского лидера. Зеленский назвал встречу хорошей, однако отметил, что территориальный вопрос остается нерешенным.

