Франция задержала танкер из России

France24: Франция задержала танкер «Гринч», следовавший из России
Прокуратура французского города Марселя начала проверку в отношении нефтяного танкера «Гринч», который, как считают власти Франции, причастен к нарушению международных санкций из-за перевозки нефти из РФ. Об этом сообщает France24.

«Танкер, подозреваемый в принадлежности к российскому «теневому флоту», нарушающему санкции, будет доставлен в французский порт Марсель-Фос», — пишет издание.

Как отмечается, французские силовики поднялись на борт нефтяного танкера, следовавшего в порты между Испанией и Марокко из российского арктического порта Мурманск. Ожидается, что танкер прибудет в порт Марсель-Фос на юге Франции утром 24 февраля.

По информации французской прессы, президент Франции Эммануэль Макрон 22 января объявил, что французский военно-морской флот при поддержке союзников перехватил судно, «подпадающее под международные санкции» и подозреваемое в использовании фальшивого флага.

Ранее сообщалось о том, что анкер под российским флагом потерял управление и дрейфует в Средиземном море.

