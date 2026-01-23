Боец UFC упал в обморок после процедуры взвешивания

Американский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Кэмерон Смотерман упал в обморок после того, как успешно прошел процедуру взвешивания перед турниром UFC 324, в рамках которого он встретится со своим соотечественником Рики Турсиосом, передает «Чемпионат» .

Смотерман прошел процедуру взвешивания, сошел с весов, сделал несколько шагов и рухнул на пол. Сотрудники промоушена вынесли его, после чего он был госпитализирован в больницу.

Существует вероятность того, что поединок между Смотерманом и Турсиосом будет отменен или перенесен на другой турнир, но пока никакой информации о судьбе поединка нет.

Турнир UFC 324 состоится в американском Лас-Вегасе в ночь на 25 января. В главном поединке вечера сразятся Джастин Гейджи и Пэдди Пимблетт.

Ранее чемпиона UFC вызвали в суд из-за обвинений в преступлении.