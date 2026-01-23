Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюПереговоры о мире на УкраинеВстреча России, США и Украины в ОАЭ
Спорт

Боец UFC упал в обморок после процедуры взвешивания

Боец UFC Смотерман упал в обморок после процедуры взвешивания
Jeff Bottari/Getty Images

Американский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Кэмерон Смотерман упал в обморок после того, как успешно прошел процедуру взвешивания перед турниром UFC 324, в рамках которого он встретится со своим соотечественником Рики Турсиосом, передает «Чемпионат» .

Смотерман прошел процедуру взвешивания, сошел с весов, сделал несколько шагов и рухнул на пол. Сотрудники промоушена вынесли его, после чего он был госпитализирован в больницу.

Существует вероятность того, что поединок между Смотерманом и Турсиосом будет отменен или перенесен на другой турнир, но пока никакой информации о судьбе поединка нет.

Турнир UFC 324 состоится в американском Лас-Вегасе в ночь на 25 января. В главном поединке вечера сразятся Джастин Гейджи и Пэдди Пимблетт.

Ранее чемпиона UFC вызвали в суд из-за обвинений в преступлении.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27695617_rnd_7",
    "video_id": "record::c139fb00-6a2f-4f24-98f6-4653f9aaff6c"
}
 
Теперь вы знаете
Инвестиции или очередная МММ? 7 признаков финансовой пирамиды
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+