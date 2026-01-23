Олимпийский чемпион из «Титанов» рассказал, как готовился к съемкам

Лыжник Крюков заявил, что перед «Титанами» стал больше тренироваться в зале

Участник проекта «Титаны. Битва Сезонов», лыжник Никита Крюков в интервью «Газете.Ru» заявил, что перед съемками увеличил число занятий в тренажерном зале.

По его словам, это помогло войти в проект более подготовленным.

«Я продолжал свою ежедневную физическую активность и добавил больше тренировок в зале — для укрепления мышц всего тела. Набрать массу у меня не получается, да и, если честно, не хочется. Поэтому работаю с тем, что уже есть», — заявил Крюков.

Крюков — олимпийский чемпион по лыжным гонкам 2010 года в Ванкувере. Предстоящие зимние Олимпийские игры пройдут с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина‑д'Ампеццо, на них выступят россияне Савелий Коростелев и Дарья Непряева.

Они стали первыми с 2022 года российскими лыжниками, получившими право выступать на международных соревнованиях под эгидой Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS). Спортсмены приняли участие в этапе Кубка мира в Давосе и завоевали олимпийские квоты в спринте и в дистанционных гонках.

